/658577/رسميا-تعديل-موعد-مباراة-مصر-والجابون-في-تصفيات-كأس-العالم

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA على اقامة مباراة مصر والجابون في ختام المجموعة الافريقية السادسة لتصفيات كأس العالم في الثالثة عصر يوم 16 نوفمبر المقبل بدلا من التاسعة مساء 15 نوفمبر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر اقامة المباراة بستاد الجيش ببرج العرب وطلب من الجهات الأمنية السماح خلالها بحضور 30 ألف مشجع.

وحقق المنتخب المصري الفوز على المنتخب الليبي في لقاء الجولة الرابعة من تصفيات قارة إفريقيا، بالمجموعة السادسة، بثلاثية نظيفة، علي أرض المنتخب الليبي الشقيق.

وبهذا الفوز تصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة في نهاية الجولة الرابعة، من تصفيات إفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ترتيب مجموعة مصر:

المركز الاول: منتخب مصر برصيد 10 نقاط.

المركزالثاني: منتخب ليبيا برصيد 7 نقاط.

المركز الثالث: منتخب الجابون برصيد 4 نقاط.

المركز الرابع: منتخب أنجولا برصيد 3 نقاط.

نتيجة مباراة مصر وليبيا:

انتهت أحداث المباراة بين المنتخب المصري، ومنتخب ليبيا بتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وسجل الدولي المصري أحمد فتوح الهدف الاول للفراعنة في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر اللقاء، في حين سجل الهدف الثاني مصطفي محمد في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

وسجل رمضان صبحي الهدف الثالث في الدقيقة الـ 72 من عمر المباراة، من خلال مرور من محمد ثلاح من منتصف الملعب، ويمررها لرمضان المنفرد على المرمى، ويسكنها الشباك.