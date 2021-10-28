انطلاق تصوير فيلم الرعب «جدران» بطولة نيقولا معوض

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دوت الخليج يرصد انطلاق تصوير فيلم «جدران» لنيقولا معوض.

أبطال فيلم «جدران»

ويشارك نيقولا في بطولة الفيلم درة، أحمد بدير، فراس سعيد، هند عبد الحليم، وهو من تأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج ياسر صلاح.

ويعرض لنيقولا معوض حاليًا مسلسل «على الحلوة والمرة»، كما ينتظر إطلاق فيلم Three Thousand Years of Longing، الذي يتعاون فيه مع المخرج العالمي الحاصل على الأوسكار جورج ميلر والنجوم أدريس ألبا و تيلدا سوينتون، ويعتبر نيقولا هو الممثل العربي الوحيد المشارك في الفيلم ومن المقرر عرضه بداية العام القادم.

نيقولا معوض ينتظر عرض فيلم Three Thousand Years of Longing

كما ينتظر إطلاق فيلم Three Thousand Years of Longing، الذي يتعاون فيه مع المخرج العالمي الحاصل على الأوسكار جورج ميلر والنجوم أدريس ألبا و تيلدا سوينتون، ويعتبر نيقولا هو الممثل العربي الوحيد المشارك في الفيلم ومن المقرر عرضه بداية العام القادم.

هذا وقد حقق الفنان نيقولا معوض نجاحًا واسعًا بفيلم «ماكو» بطولة مراد يلدريم، وبسمة، ونيقولا معوض، وناهد السباعي، ومنذر رياحنة، وفريال يوسف، وعمرو وهبة، ومحمد مهران، وسارة الشامي، والعمل من تأليف أحمد حليم، ومحمد حفناوي، وإنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج هشام الرشيدي، وإشراف عام محمد التلباني، ومدير تسويق كريم هشام.

نيقولا معوض يتألق في فيلم «ماكو»

وتدور أحداث فيلم «ماكو» حول رحلة غوص في أعماق البحر الأحمر للوصول إلى حطام العبارة سالم إكسبريس، التي غرقت في ديسمبر 1991، وبعد الفيلم هو أول عمل درامي يقترب من قصة العبارة، التي غرقت بعد اصطدامها بالشعاب المرجانية في البحر الأحمر.