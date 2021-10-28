/658579/محمد-الجارحي-٤-سنوات-مرت-كانت-فيها-الجمعية-العمومية-وجماهير-النادي-الأهلي-العظيمة-هي-السند-والمعين

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب محمد الجارجي عضو مجلس أداراة النادي الاهلي عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”٤ سنوات مرت كانت فيها الجمعية العمومية وجماهير النادي الأهلي العظيمة هي السند والمعين بعد الله على أداء واجبي في خدمة النادي الأهلي بيتنا الكبير منذ اللحظة الأولى التي شرفت فيها بالحصول على ثقة الجمعية العمومية الراقية ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب فلهم كل الشكر والتقدير.

٤ سنوات كان فيها الكابتن محمود الخطيب القدوة والمعلم بإعلائه الدائم لتقاليد ومبادئ النادي الأهلي، وبمثابة الأخ الأكبر الذي منحني ثقة تجددت الآن باختياره لي ضمن قائمته للانتخابات المُقبلة فكل الشكر للكابتن محمود الخطيب وللجنة حكماء النادي بمن فيها من قامات نعتز بهم.

٤ سنوات من العمل الجماعي المثمر والتعاون الراقي من أجل مصلحة النادي الأهلي مع زملاء ارتقوا إلى مكانة العائلة بالنسبة لي سواء من أعلنوا دعمهم لنا في موقف نبيل متسق مع مبادئنا التي تربينا عليها وهم إبراهيم الكفراوي ورانيا علواني وجوهر نبيل، أو المستمرين معنا في مشوارنا وهم العامري فاروق وخالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد سراج الدين وأشكرهم جزيل الشكر.

وتغمرني سعادة كبيرة بانضمام السادة محمد شوقي ومحمد الغزاوي وحسام غالي ومي عاطف إلى القائمة وأتمنى من الله أن يوفقنا في ما هو قادم.

وسيظل الموقف النبيل لخالد عبد القادر أحد العلامات المضيئة في مشوار الانتخابات المُقبلة بعدما ضرب مثلا حقيقيًا في إنكار الذات من أجل النادي الأهلي وله كل الشكر على موقفه. وليس هذا مستغربا من أحد ابناء الكيان العظيم الذي تربينا فيه على مبادئ لا تتجزأ وقيم لا تزول . وسيبقى الأهلي دائما وأبدا فوق الجميع.

الخطيب

أعرب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقديره الشديد للكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، مؤكدًا أنه تشرف بمزاملته في الملاعب وأيضًا خلال العمل في مجلس إدارة الأهلي.

وقال محمود الخطيب خلال كلمته في حفل تكريم حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه تعلم الكثير من الكابتن حسن حمدي، ويأتي في مقدمة ما تعلمه منه “حب الأهلي”، وكيفية إدارة المواقف الصعبة، بالإضافة إلى التعامل أيضًا مع الانتصارات وكيفية عدم المبالغة في الاحتفال وأن تكون الأمور متوازنة.