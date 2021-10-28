/658580/الاستعلام-عن-معاش-التأمينات-بالرقم-القومي-اللينك-والخطوات
الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي، والذى هو محل اهتمام لدى الكثير من المواطنين المستحقين لرواتب التأمينات الاجتماعية.
دوت الخليج، نرصد فى التقرير التالي الخطوات التى من خلالها يمكن الاستعلام عن مرتبات التأمينات
ومن ضمن عمليات الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية ما يتعلق بالاستعلام عن معاش التأمينات وذلك بواسطة الرقم القومي، والتى تتم من خلال عددًا من الخطوات.
الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي.. اللينك والخطوات
وللراغبين للحصول على معاش التأمين، يلزم اتباعهم الخطوات التى نرصدها فى التقرير التالي، والتى أولها القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية.
يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط على الرابط التالي: «ليك التأمينات الاجتماعية».
خطوات الاستعلام عن التأمينات
ومن ثم يلزم القيام باختيار أيقونة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية، من خلال اختيار أيقوم الاستعلام عن الرقم التأميني، ويلي ذلك كتابة بيانات الراغبين فى الاستعلام عم رقمه التأميني كاملة فى الخانة المخصصة لذلك.
كما أنه يلزم أيضًا كتابة الرقم القومي للشخص الراغب فى الحصول على مرتب التأمين، وأيضًا كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم. ومن الضرورى أيضًا الضغط على أيقونة لست روبوت والتى من خلالها يتم التأكيد على أنك لست هاكر، ومن ثم تقوم بالضط على أيقونة الاستعلام، ومن ثم يظهر الرقم التأميني الخاص بالمستعلم.
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