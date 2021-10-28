/658582/8-نوفمبر---محاكمة-3-متهمين-بقضية-أحداث-مجلس-الوزراء

أجالت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الخميس، إعادة محاكمة ثلاثة متهمين فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلامياً بـ «أحداث مجلس الوزراء»، إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل.

دوت الخليج تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى.

محكمة جنايات القاهرة

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى نتج عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام

ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وفي سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في إلقاء القبض على مسئولي مصحة لعلاج الإدمان دون ترخيص في عين شمس، لتسببهم في وفاة أحد المودعين داخل المصحة، ونقله للمشرحة وحُرر محضر بالواقعة.

وأتضح خلال الانتقال وفحص الجثة المشار إليها، وجود آثار تقييد باليدين وبها إصابات وكدمات بالجسم، وبسؤال المبلغ قرر بإيداع ابنه بإحدى المصحات الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، لعلاجه من الإدمان.

وبعد ذلك ورد له اتصال هاتفي من القائمين على علاج ابنه مفاده تدهور حالته الصحية ورغبتهم في نقله لأحد المستشفيات، وفور تقابله مع سالفي الذكر تبين له وفاة نجله، فاصطحبه للشقة سكنه وأبلغ الجهات المعنية.