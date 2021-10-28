«فروق جوهرية».. تعرف على أوجه الاختلاف بين مشاريع الإسكان « دار مصر وجنة وسكن مصر»

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مشاريع الإسكان الجديدة ، العديد من المشاريع السكنية المميزة التى تعمل وزارة «الإسكان» على تنفيذها خلال الفترة الحالية ومن ثم طرحها للمواطنين، خاصة هؤلاء من هم محدودي ومتوسطي الدخل، خاصة مشاريع «دار وسكن مصر، وجنة».

دوت الخليج

نرصد فى التقرير التالي أبرز الخصائص السكنية التى تتميز بها تلك المشاريع السكنية، والتى تُعد بابًا أمام الشباب الساعين للحصول على تلك الوحدات، حيث يتطلع المواطنين إلى معرفة الفروق بين تلك الوحدات التى تقع فى مناطق متقاربة فى القاهرة.

مشروعات الإسكان الجديدة

أولًا مشروع «دار مصر»: منذ الإعداد لذلك المشروع السكني، وتعمل الوزارة على طرح وحداته فى إطار نموذجي، حيث أنه عبارة عن كمبوند متكامل الخدمات، ويضم سور خرساني وبوابات أمن، وتصل مساحة وحداته السكينة لـ 150 متر وتبدأ عند 100 متر، ووحداته مجهزة بالكامل سواء تشطيب أو إنارة، كما توجد حدائق للتنزه أمام الوحدات.

تعرف على الفروق بين مشاريع الإسكان الجديدة

ثانيًا مشروع سكن مصر: يأخذ شكل الكمبوند ولكنه محاط بمجموعة من الأشجار وأيضًا بوابات للأمن والحراسة، وتصل المساحة الخاصة بالوحدة فيه لـ 133 متر، كما أن الأسانسير موجود فى عددًا من العمارات السكنية مثل العلمين الجديدة، والمنصورة والشروق، والقاهرة الجديدة»، وتكون أغلب وحداته السكنية مكونة من 5 أدوار متكررة.

وبالنسبة للمشروع الثالث، هو «مشروع جنة»، والذى يأخذ شكل الكمبوند أيضًا، وبه العديد من الخدمات المميزة ويحوز على درجة كبيرة من الأمان، حيث توجد بوابات الحراسة والأمن، وتتكون الوحدة السكنية من 5 أدوا متكررة، وتكون الوحدات السكنية مشطبة بشكل كامل وفاخر.