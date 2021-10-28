/658584/إعلام-النواب--الأوقاف-تساهم-في-مواجهة-الكثافة-الطلابية -بتقديم-تسهيلات-للأبنية -التعليمية -لإنشاء-مدارس-جديدة
قالت النائبة أمل سلامة ، عضو لجنة الاعلام بمجلس النواب، إن هيئة الاوقاف المصرية ، تلعب دورا مهما في القضاء ، علي مشاكل الكثافة الطلابية ، من خلال التسهيلات التي تقدمها لصالح هيئة الابنية التعليمية لاقامة مدارس جديدة .
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وأكدت سلامة ، في بيان صحفي اليوم ، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستساهم في زيادة عدد المدارس ، خاصة انها تضع التعليم ضمن اولوياتها الأولي لافتة الي أن وزير الاوقاف الدكتور مختار جمعة ، واحد من أكثر الوزراء المساهمين في المبادرة الرئاسية من خلال تخصيصه 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقرًا، وصندوق دعم التعليم، مقسمة إلى 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة، و100 مليون جنيه لدعم صندوق دعم التعليم.
وأوضحت عضو لجنة الاعلام ، أن رئيس هيئة الاوقاف المهندس علاء عبدالعزيز ، وأحد من القيادات التنفيذية التي تلعب دورا مهما في مبادرة حياة كريمة ، من خلال التسهيلات التي يقدمها في عمليّة استبدال الاراضي سواء لصالح انشاء مراكز شباب عليها او مدارس .
وأشارت سلامة ، إلي أن هيئة الاوقاف تقدم تخفيضات كبيرة في عملية استبدال اراضي الوقف لصالح المنفعة العامة حيث تصل التخفيضات ما بين 10 إلى 20%،وهو ما يساهم في تيسير عملية استبدال الاراضي لصالح اقامة مدارس ومراكز شاب عليها .
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