أسبوع القاهرة للمياه يختتم فعالياته

جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك فى إطار اهتمام وزارة الموارد المائية والرى بالبحث العلمى والابتكار، والاستفادة من البحوث العلمية فى مجال المياه لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه وتحسين نوعية المياه والتوسع فى إعادة استخدامها.

وخلال اليوم الختامى لفعاليات أسبوع القاهرة للمياه قدم الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الجوائز للفائزين فى مسابقة "شباب المبتكرين فى مجال المياه بين طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا فى مصر (STEM)"، كما تم تقديم الجوائز للفائزين فى مسابقة "أفضل مشاريع التخرج بالجامعات".

وقال الدكتور عبد العاطى إن الهدف من هذه المسابقات هو تشجيع الطلاب على المشاركة والبحث فيما يخص قضايا المياه، وإثارة روح الإبداع لدى الشباب من الطلاب المشاركين، وذلك لما سيكون لهم من دور فعال مستقبلا فى عملية إدارة الموارد المائية.

وأقيمت مسابقة شباب المبتكرين فى مجال المياه بين طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا فى مصر (STEM) ضمن فعاليات إسبوع القاهرة الرابع للمياه، بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة التربية والتعليم وبرعاية بنك الاستثمار الأوروبى (EIB) والبنك الأهلى المصرى، وقد تقدم للمسابقة أكثر من 60 مشروعا، وقد تم خلال الجلسة المنعقدة اليوم عرض المشروعات التى حازت على المراتب العشرة الأولى.

كما تم عقد مسابقة "أفضل مشاريع التخرج بالجامعات" ضمن فعاليات الإسبوع، إذ قيمت اللجان المختصة 29 مشروع تخرج لطلاب من 6 جامعات حكومية و5 جامعات خاصة، وقد تم خلال جلسة اليوم عرض المشروعات التى حازت على المراتب الثلاثة الأولى.