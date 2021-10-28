صور.. «القودة» تنهى خصام ثلاث سنوات بين عائلتين فى الغردقة

جدة - نرمين السيد - شهدت مدينة الغردقة جلسة صلح بين قبيلتى «الشيخ عيسى والطويرات»، عقب خصومة ثأرية دامت لثلاث سنوات، بحضور مدير أمن البحر الأحمر والقيادات الأمنية ولجنة المصالحات العرفية، وعدد من نواب البرلمان ورجال الدين المسيحى وعلماء الدين الإسلامى وقيادات الأوقاف والأزهر، والشخصيات العامة وأهالى مدينة الغردقة، تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.





وقدم أحد أفراد قبيلة «الطويرات»، القودة إلى عائلة القليعات بقبيلة الشيخ عيسى، فى جو تسوده المحبة والسعادة وتبادل التهانى بين القبيلتين.

وتقدم أعضاء لجنة المصالحات العرفية بالبحر الأحمر بالشكر والتقدير والعرفان للواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، واللواء محى سلامة، مدير أمن البحرالأحمر والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية لما قدموه من جهد وعون فى سبيل اتمام الصلح.

يذكر أن مدينة الغردقة شهدت مصرع شاب يدعى خالد عباس من قبيلة الشيخ عيسى، إثر نشوب مشاجرة مع أحد أفراد قبيلة الطويرات بمنطقة أبو عشرة بالغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وعقب مرور سنوات من الوقاعة نجحت لجنة المصالحات فى إنهاء الخصومة.

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