وزارة الصحة والصحة العالمية تعقدان ورشة عمل لتحديد أولويات البحث العلمى

جدة - نرمين السيد - عقدت منظمة الصحة العالمية فى مصر، بالتعاون مع وحدة تطوير البحوث فى وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل لتحديد أولويات البحث العلمى لوزارة الصحة، بحضور عدد كبير من ممثلى القطاعات المختلفة بالوزارة وممثلى مكتب المنظمة فى مصر ومكتبها لإقليم شرق المتوسط.





تم تنفيذ ورشة العمل فى ضوء الشراكة المستمرة بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، بهدف تطوير البحث العلمى وتعزيز مبدأ "البحوث من أجل الصحة" من أجل تحسين النتائج الصحية والاستجابة بشكل أفضل للتحديات.

وأشادت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر ورئيس البعثة بالخطوات الجادة المتخذة من قبل وزارة الصحة والسكان لتعزيز جودة البحث العلمى عن طريق الاستغلال الأمثل للبيانات.

وأضافت القصير: "تعد البحوث والأدلة العلمية ذات الجودة العالية عنصر أساسى لتحسين الصحة وضمان الإنصاف والمساواة ولا سيما فى ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد-19، وتعد حجر الأساس لتحقيق المنظمة لهدفها، وهو وصول جميع الشعوب لأعلى مستوى ممكن للصحة".

وتأتى ورشة العمل ضمن خطة عمل وضعتها المنظمة استجابة لطلب الوزارة وتتضمن تلك الخطة ترتيب أولويات البحث العلمى وتحديد جدول زمنى لتحقيقها مع الشركاء ومن ثم مراقبة وتقييم النتائج لنشرها على المستوى الوطنى.

وقالت مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث والتنمية الصحية الدكتورة نهى عاصم، "يعد وضع أجندة لتحديد أولويات البحث العلمى عنصر أساسى لتمكين البحث العلمى وسيتم تطبيق ذلك على مستوى وزارة الصحة أولا ثم تعميمه على مستوى الدولة".

يذكر أن تلك الورشة هى ورشة العمل الثانية التى يتم عقدها فى هذا الصدد حيث عقدت المنظمة ورشة عمل أولية فى أغسطس الماضى.

ويتم تحديد أولويات البحث العلمى ضمن ورشات العمل طبقا لعدة عوامل منها أهمية الصحة العامة المرتبطة بالأولويات الصحية الوطنية والجدوى الفنية والمالية واللوجستية والعوائق المحتملة أمام تنفيذ الأولويات المحددة.