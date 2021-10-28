هشام حطب يفوز برئاسة اتحاد الفروسية باكتساح

فاز المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة اتحاد الفروسية لدورة جديدة بعد حصوله علي 10 اصوات بينما لم يحصل منافسه دكتور محمد عبد العزيز علي اي صوت .

انحصرت المنافسة على رئاسة اتحاد الفروسية بين رئيس المجلس الحالي هشام حطب ومحمد عبد العزيز ، بعد قرار استبعاد كريم حمدي الذي تقدم من قبل لشغل المنصب ذاته.

وأجرت وزارة الشباب والرياضة، تعديل على البند السابع فى اللائحة المالية الجديدة بخصوص انتخابات الاتحادات، حيث تم تعديل المدة الزمنية لإخطار الجهة الإدارية بجدول أعمال الجمعيات العمومية العادية وغير عادية ومرفقاتها قبل توجيه الدعوة لانعقادها من 30 يوم إلى خمس أيام فقط لدراسة النواحى المالية والإدارية وبيان مدى اتفاقها مع أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات التى تصدر عن الجهة الإدارة المركزية.

حيث جاء هذا التغير فى المدة الزمنية، من أجل إجراء انتخابات اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، ولا يكون الـ30 يوم سبباً فى تأخير الانتخابات والدعوة إلى جمعية العمومية قبل نهاية شهر أكتوبر الجارى.