بينهم الفنانة حورية فرغلى.. تعرف على تشكيل مجلس اتحاد الفروسية

فاز المهندس هشام حطب برئاسة اتحاد الفروسية فى الانتخابات التى أجريت اليوم الخميس فى مقر اتحاد الفروسية بمقر الاتحادات بإستاد القاهرة بعد الحصول على 10 أصوات من إجمالى 10 أصوات الحضور فى انتخابات اليوم. وتتكون الجمعية العمومية لاتحاد الفروسية من 11 هيئة حيث حضر الجمعية العمومية اليوم 10 هيئات ولم يحضر نادى MVB. وأسفرت نتيجة الإنتخابات عن فوز كلا من : المهندس هشام حطب...الرئيس العضوية العقيد أحمد محمد نبيل 10 أصوات السيدة سحر طلعت مصطفى 10 أصوات الدكتور محمد محمد تقى 10 أصوات السيدة حورية فرغلى 9 أصوات الأستاذ ميريت فيكتور 10 أصوات السيدة منال محمد وحيد 9 أصوات

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