/658585/جثة-عجوزة-عارية-بدون-رأس-جريمة-يمثلها-المتهم-أمام-النيابة-في-البحيرة

انتقل فريق من النيابة العامة بالرحمانية بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، بصحبة المتهم بقتل والدته و فصل رأسها عن الجسد ووضعها في شوال إلى مسرح الحادث، ليمثل جريمته، بعد أن اعترف بتفاصيل الجريمة بالكامل،وسط إجراءات أمنية مشددة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل سيدة على يد نجلها في البحر الأحمر

كشف لغز العثور على جثة سيدة عجوزة

ونجحت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بمديرية أمن البحيرة، في كشف لغز العثور على جثة سيدة عجوزة دون رأس، عارية الجسد داخل شوال ملقاة على شاطئ ترعة بقرية الطويلة التابعة لمركز الرحمانية.

وأتضح من التحريات الأولية أن ابنها يدعى «منصور.ا» 58 عامًا، مرتكب الجريمة بسبب مشاكل على الميراث حيث قام بقطع رأسها بآلة حادة، وألقى الجثة في الترعة بعد وضعها في شوال .

تفاصيل الجريمة البشعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الرحمانية، يفيد بوصول بلاغ من أهالي قرية الطويلة بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل شوال ملقاة على شاطئ ترعة.

وانتقلت علي الفور قوات الأمن إلى مكان البلاغ للمعاينة، وأتضح أن الجثة لسيدة عجوزة تدعى«أنيسة.م»، 86 عامًا، أن الضحية محرر لها محضر تغيب، حيث خرجت من المنزل ولم تعد منذ ما يقرب من شهر، تم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة.