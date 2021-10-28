رسمياً.. هشام حطب يفوز برئاسة اتحاد الفروسية لدورة ثانية

/658588/رسميا-هشام-حطب-يفوز-برئاسة-اتحاد-الفروسية-لدورة-ثانية

تربع المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية واللجنة الأولمبية المصرية على رئاسة اتحاد الفروسية لدورة جديدة بعد حصوله علي 10 أصوات بينما لم يحصل منافسه الدكتور محمد عبد العزيز علي أي صوت.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وانحصرت المنافسة على رئاسة اتحاد الفروسية بين محمد عبد العزيز ورئيس المجلس الحالي هشام حطب، بعد قرار استبعاد كريم حمدي الذي تقدم من قبل لشغل المنصب ذاته.

قائمة العضوية برئاسة اتحاد الفروسية:

العقيد أحمد محمد نبيل 10 أصوات

السيدة سحر طلعت مصطفى 10 أصوات

الدكتور محمد محمد تقى 10 أصوات

السيدة حورية فرغلى 9 أصوات

الأستاذ ميريت فيكتور 10 أصوات

السيدة منال محمد وحيد 9 أصوات

وأجرت وزارة الشباب والرياضة، تعديل على البند السابع فى اللائحة المالية الجديدة بخصوص انتخابات الاتحادات، حيث تم تعديل المدة الزمنية لإخطار الجهة الإدارية بجدول أعمال الجمعيات العمومية العادية وغير عادية ومرفقاتها قبل توجيه الدعوة لانعقادها من 30 يوم إلى خمس أيام فقط لدراسة النواحى المالية والإدارية وبيان مدى اتفاقها مع أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات التى تصدر عن الجهة الإدارة المركزية.

حيث جاء هذا التغير فى المدة الزمنية، من أجل إجراء انتخابات اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، ولا يكون الـ 30 يوم سبباً فى تأخير الانتخابات والدعوة إلى جمعية العمومية قبل نهاية شهر أكتوبر الجارى.

اتحاد التجديف

حسم الدكتور عمرو النوري منصب رئيس اتحاد التجديف في الدورة الانتخابية 2021 / 2025 بعد الحصول على تسع أصوات في الانتخابات التي أجريت اليوم الخميس لإنتخاب مجلس إدارة جديد.

بينما فاز بالعضوية كلا من مصطفي عبد الجواد وشريف القماطي وإبراهيم عادل ايوب وخاتم طاهر نورهان مصطفي وايهاب حسان وعصام جلاد ورانيا محمد علوان.

هيئات اتحاد التجديف

ويضم اتحاد التجديف ١٢ هيئة رياضية في الجمعية العمومية وهم طلائع الجيش واتحاد الشرطة والمقاولون العرب والمعادي وطلائع الأسطول البحري واليخت واليخت المصري بالإسكندرية وقناة الرياضية بالاسماعيليه والكهرباء الرياضي والمصري للتجديف والبنك الأهلي بالإسكندرية وهيئة قناة السويس بور فؤاد وأسوان الرياضي.