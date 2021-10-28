«حرب الشوارع»..إصابة 4 أشخاص إثر خلافات بينهم على أجرة توك توك ببنها

/658590/حرب-الشوارعإصابة 4-أشخاص-إثر-خلافات-بينهم-على-أجرة-توك-توك-ببنها

شهدت قرية بطا دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، إصابة 4 أشخاص نتيجة خلافات سابقة بينهم لقيام أحد الطرفين باستقلال مركبات التوك توك الخاصة بالطرف الأول دون دفع قيمة الركوب، وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 4 أشخاص نتيجة خلافات سابقة بينهم على أجرة توك توك ببنها

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إشارة من مأمور مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ من مستشفي بنها الجامعي باستقبال 4 مصابين إثر حدوث مشاجرة بقرية بطا دائرة المركز.

حدوث مشادة كلامية

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص أتضح حدوث مشادة كلامية بين طرف أول «م س م»، 30 سنة، سائق توك توك، مصاب بجرح قطعي باليد واصله الخنصر والبنصر باليد اليمني وكدمة بفروة الرأس، و«ش ع ع»، 16سنة، سائق توك توك، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، «ع ع ع»، 20 سنة، سائق توك توك، مصاب بجروح قطعية بفروة الرأس والبطن والصدر، وطرف ثان "أ م أ"، 32 سنة، صاحب محل ملابس، مصاب بجروح قطعية بالفخذ الأيسر وفروة الرأس، و«ع ع أ»، 19 سنة، حلاق، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم لقيام الطرف الثاني باستقلال مركبات التوك توك الخاصة بالطرف الأول دون دفع قيمة الركوب، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني علي الأول بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات.

هذا ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على الطرفين، وبمواجهتهما أمام رجال المباحث تبادلوا الإتهامات فيما بينهم، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.