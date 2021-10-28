/658594/بقيادة-أحمد-حجازي-تشكيل-الاتحاد-السعودي-أمام-الحزم-بكأس-الأمير

أعلن كوزمين كونترا المدير الفني لنادي الاتحاد تشكيل الفريق أمام نظيره الحزم، وذلك في المواجهة التي ستجمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ومن الجدير بالذكر يتواجد الدولي المصري أحمد حجازي في صفوف الاتحاد السعودي، والذي يشارك بشكل أساسي مع الفريق. تشكيل الاتحاد أمام الحزم: حراسة المرمى: مارسيلو جروهي خط الدفاع: مهند الشنقيطي، زياد المولد، أحمد حجازي، حازم الزهرانى خط الوسط: عبد الإله المالكي، كريم الأحمدي، إيجور كورنادو خط الهجوم: عبد العزيز العبور ، رومارينيو، عبد العزيز البيشي ويحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما ياتي الحزم الصاعد حديثًا بالمركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط وبالرغم من تفوق الاتحاد الكبير على الحزم تاريخيًا، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق الفوز عليه آخر مناسبتين.

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