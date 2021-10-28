/658549/غلق-معملين-للتحاليل-الطبيه-وضبط-7-منشات-طبيه-تدار-بدون-ترخيص-بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة الصحية بابوالمطامير والوحدة المحلية لمركز ومدينة بابوالمطامير ، بحملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بابوالمطامير. غلق معملين للتحاليل الطبيه وضبط 7 منشات طبيه تدار بدون ترخيص بالبحيرة وأسفرت عن ضبط أحد الأشخاص منتحلاً لصفة كيميائي تحاليل طبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، و ٤ معامل تحاليل طبية غير مرخصة، وغلق وتشميع معملين للتحاليل الطبية لعدم الإلتزام بالاشتراطات اللازمة للتشغيل، وغلق ٣ مراكز بصريات غير مرخصة. غلق معملين للتحاليل الطبيه وضبط 7 منشات طبيه تدار بدون ترخيص بالبحيرة كما تم ضبط كمية من الكيماويات الخاصة بإجراء التحاليل الطبية منتهية الصلاحية وتم اعدامها بمعرفة لجنة العلاج الحر لعدد ١٧ صنف، وكذلك تم ضبط عدد ٥٩ شريط اختبار بول منتهي الصلاحية وتم اعدامهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غلق معملين للتحاليل الطبيه وضبط 7 منشات طبيه تدار بدون ترخيص بالبحيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.