/658565/مخرج-سينمائي-يفجر-مفاجأة-عن-المحلل-الشرعي

شهدت الفترة الماضية جدلا كبيرا حول موضوع المحلل الشرعي، الأمر الذي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي حتى تطور الأمر لوصفه بإنتمائه لأحد مؤسسات الدولة عبر عدد من القنوات الخارجية، وبكشف دوت الخليج حقيقة الأمر من خلال المصادر المقربة من محمد الملاح المعروف إعلاميا بالمحلل الشرعي.

وقال المخرج إسلام مجدي : "محمد الملاح شخص يعمل بالدعاية والموديل وليس له علاقة بالشرطة إطلاقا والصور المتداولة هي من أعمال فنية بحتة وليس لها علاقة بالواقع".

مخرج سينمائي يفجر مفاجأة عن المحلل الشرعي

وتابع : "البداية عندما أتى لي الملاح وكنا في ذلك الوقت نتنج داخل 6 مكاتب فنية، وقام بالعمل مع العديد من تلك المكاتب، لكن هو ليس علاقة بأي مؤسسة تخص الدولة والقنوات التي قامت بنشر تلك الأخبار كاذبة".

وواصل : " الملاح كان هدفه فقط الشهرة والتريند وليس له علاقة بالمحلل الشرعي من قريب أو من بعيد".

وحصل دوت الخليج على صور توضح عمل محمد الملاح في مجال الموديل والإعلانات وليس له أي علاقة بأي عمل في الوقت السابق بعد أن قامت أحد القنوات الخاريجية بنشر مقطع تدعى فيه أن الشخص المعروف إعلاميا بأسم " المحلل الشرعي" هو في الأساس يحمل وظيفة في أحد المؤسسات الحكومية.

صور محمد الملاح المحلل الشرعي

ونرصد في الصور التالية صور للمحلل الشرعي بجانب العديد من نجوم الفن العالميين والمصريين على رأسهم محمد رمضان وفاندام خلال تصوير أحد الإعلانات لأحد شركات الإتصالات في رمضان قبل الماضي.

كذب إدعاء «المحلل الشرعي» زواجه ٣٣ مرة

على جانب أخر وكما انفردنا فى دوت الخليج، تأكد كذب ادعاءاته بزواجه المتكرر كونه محلل شرعي.

محلل شرعي وهمي

وقال محمد الملاح:" أنا عايز أقول الحقيقة للناس.. أنا لم أتزوج 33 مرة خلال عملي كمحلل شرعي.. رفعت دعوى قضائية لتكذيب تصريحاتي التليفزيونية عن وظيفة المحلل الشرعي.

وتابع:” حصلت على وعد بأنني سأكون نجمًا لامعًا بظهوري فى التلفزيون للحديث عن هذا الأمر، وأنا أعمل موديل إعلانات فى الأساس”.

هذا وفى وقت لاحق، كان مصدر قد أكد لـ دوت الخليج، عدم صحة ماقاله المواطن محمد الملاح المعروف إعلامياً بـ "المحلل الشرعى"، والذى ظهر مؤخراً مع الاعلامي شريف عامر، على فضائية أم بي سي مصر، وأدعي أنه تزوج 33 مرة زواجاً رسمياً موثقاً.

كما كانت المصادر قد أشارت إلى دوت الخليج، أن السجلات الرسمية لايوجد بها هذا العدد من الزيجات، التى ذكرها المدعو محمد الملاح، حيث تحدث عن زواج رسمي وطلاق بعقود رسمية موثقة، مدعياً أنه يملك المستندات وهذا الكلام عار تماماً من الصحة.