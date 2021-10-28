/658572/اسكندرية-للبترول-تنجح-في-تطعيم-95--من-العاملين-ضد-فيروس-كورونا

استطاعت شركة الاسكندرية للبترول برئاسة المهندس محمد صبحي رئيس مجلس الإدارة، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية ، الإنتهاء من تطعيم 95 % من العاملين بالشركة بالجرعة الأولى، والثانية، ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق المسبق بين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن تطعيم العاملين بقطاع البترول ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء.

اسكندرية للبترول تنجح في تطعيم 95 ٪ من العاملين ضد فيروس كورونا

وكلفت شركة الاسكندرية للبترول كلاً من النائب منير شاكر، عضو مجلس الادارة المنتخب ، وعضو اللجنة النقابية، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية لتوفير اللقاح للعاملين، وتحت إشراف السيد عز الدين ابو العز، مدير عام الأمن بالشركة، وذلك من باب حرص الشركة على حماية العاملين وأسرهم.

وأكد منير شاكر ان الشركة تسعى دائما لتوفير الدعم الكامل للزملاء حفاظا عليهم وعلي اسرهم، مضيفًا انه جاء ذلك ضمن الخطط الاحترازية التى وضعتها الشركة لمواجهة أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وتأكيداً على التعليمات الصادرة فى هذا الشأن من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

أسكندرية للبترول تنجح في تطعيم 95 ٪ من العاملين ضد فيروس كورونا

جاء ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ على سلامة المواطنين وعدم إيقاف عجلة الاقتصاد المصرى، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.