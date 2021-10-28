مدبولى يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتطوير البنية المعلوماتية بوزارة البيئة

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة، بشأن تطوير البنية المعلوماتية بوزارة البيئة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.





ووقع البروتوكول كل من المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمى والبنية المعلوماتية، والدكتور على أبوسنة، مساعد وزيرة البيئة للمشروعات، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة.

وعقب التوقيع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن البروتوكول يأتى فى إطار جهود الدولة المصرية نحو تطوير أداء الخدمات الحكومية لتخطيط ومتابعة ومراقبة المشروعات التى يتم تنفيذها، وكذا التنسيق بين خطط الوزارات الإنتاجية والخدمية على مستوى الدولة، من خلال صياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على توحيد وتكامل البيانات المكانية على المستوى القومى، عن طريق إنشاء خرائط أساس بأعلى المواصفات الفنية وإتاحتها للجهات المنتجة والمستخدمة للبيانات المكانية من خلال منصة جغرافية قومية وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووفقًا للبروتوكول، ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتطوير البنية المعلوماتية لوحدة البيانات المكانية بوزارة البيئة، وما يتضمن ذلك من أجهزة خوادم، وأجهزة حاسبات، وشبكات، إلى جانب تقديم الدعم الفنى وإجراء التنسيقات اللازمة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لوزارة البيئة، ومساعدتها فى تدريب وصقل مهارات الكوادر البشرية التابعة لها.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة ستتولى تجميع البيانات المكانية المتوفرة لديها وإمداد وزارة التخطيط بها؛ سواء كانت هذه البيانات متوافرة حالياً، أو ما يتم تجميعها وتحديثها مستقبلاً، إلى جانب تجهيز موقع لوحدة البنية المعلوماتية المكانية، وتوفير الكوادر البشرية التى ستتولى تشغيل هذه الوحدة، وإنشاء التطبيقات وقواعد البيانات، فضلاً عن معالجة البيانات المكانية الخاصة بالجهة بما يضمن تكاملها مع خرائط الأساس بعد قيام وزارة التخطيط بتدريب ممثلى الوزارة على آلية المُعالجة.

وبموجب البروتوكول، يتم تشكيل لجنة عليا تختص بمتابعة تنفيذ البروتوكول وأنشطة المشروع والوحدات والتزامات الأطراف، وإضافة أو تعديل أى أعمال ملحقة به مستقبلاً، على أن تجتمع اللجنة مرة كل شهر، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات ذات الصلة.