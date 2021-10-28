التعليم العالى والبحث العلمي: توقيع بروتوكول تعاون بين بحوث الإلكترونيات والجامعة البريطانية

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.شيرين عبد القادر محرم القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول توقيع المعهد بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية فى مصر؛ بهدف دعم فرص الاستثمار في مخرجات البحث العلمي وريادة الأعمال خاصة في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات النانو تكنولوجي، وتعزيز المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال سياسات وبرامج مشتركة بين الطرفين.

وأوضح التقرير أن توقيع البروتوكول جاء فى ضوء تنفيذ إستراتيجية مصر ٢٠٣٠، والتي من أهدافها تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمي بالصناعة والمجتمع المدني، وتماشيًا مع أهداف ورسالة معهد بحوث الإلكترونيات في تطوير وتحفيز بيئة داعمة للصناعة والبحث العلمي، وتدريب وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

وأشارت د. شيرين إلى أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار مجموعة من البرامج والمبادرات التي يوليها المعهد اهتمامًا كبيرًا لتحقيق التكامل مع مختلف المراكز والمعاهد البحثية والجامعات؛ بهدف التعاون وتبادل الخبرات من خلال تقديم خبرات الدعم الفني والتقني في المجالات المشتركة بين الجانبين.

ومن جانبه، أشاد د. محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن أهمها: الحاضنات التكنولوجية وواحة العلوم ومجالات التدريب المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية التقدم بمشروعات التعاون المشترك كمشروعات العلوم والتكنولوجيا البازغة التي تخدم خطط التنمية في مصر.

يذكر أن البروتوكول يهدف إلى تفعيل التعاون بين مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات ووادي العلوم والابتكار التابع للجامعة البريطانية، فضلاً عن التعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية في مجال الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة وتطبيقات النانو تكنولوجي، وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والدورات التدريبية المشتركة، وتقديم الاستشارات الفنية والتكنولوجية اللازمة في مختلف مجالات تخصص المعهد، والإشراف التقني والمساهمة في تطوير الأفكار الابتكارية الناتجة عن هذا التعاون، مع التدريب العملي لطلاب الجامعة البريطانية بالمعامل المتخصصة بالمعهد.