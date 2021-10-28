ختام فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك ” حارس الجنوب ــ 1...

إختُتمت فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك "حارس الجنوب – 1" والذى نفذته عناصر ‏حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود على مدار عدة ‏أيام بقاعدة محمد نجيب العسكرية ، والذى يأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة‎ ‎للقوات المسلحة ‏لكلا البلدين الصديقين بهدف تعزيز أوجه الشراكة والتعاون العسكرى ودعم جهود الأمن ‏والإستقرار بالمنطقة .‏

وألقى قائد قوات حرس الحدود كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول ‏‎/‎‏ محمد زكى القائد العام للقوات ‏المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات المشاركة فى التدريب ، مؤكداً قدرة الجانبين على ‏تنفيذ كافة المهام المشتركة بدقة وكفاءة عالية .‏

وقد شملت المرحلة الختامية تنفيذ عدد من الأنشطة التى تمثل طبيعة عمل ومهام عناصر حرس ‏الحدود وكيفية التعامل معها بما تفرضه المناطق الحدودية من حيث الظروف المعيشية الصعبة ‏وكيفية التغلب عليها ، كما تضمنت الأنشطة تنفيذ عدد من الدوريات المشتركة مع فرض بعض ‏المواقف التى إستطاعت العناصر المشاركة بالتدريب التعامل معها بإحترافية تنم عن إستعداد قتالى ‏عالى ، وذلك بإستخدام أحدث الأسلحة والمعدات والأساليب المتطورة فى مجال تأمين الحدود .‏

وقد أظهرت المرحلة المستوى المتميز والمهارات الميدانية والقتالية التى وصلت إليها العناصر ‏المشاركة بالتدريب ، ومدى التنسيق والتعاون بين الجانبين .‏

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يأتى التدريب فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية ، ‏والتعرف على أحدث النظم والأساليب فى مجال تأمين الحدود وتعظيم الإستفادة المشتركة للقوات ‏المنفذة للتدريب .‏

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حضر المرحلة الختامية عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية .‏