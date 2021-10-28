إختُتمت فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك "حارس الجنوب – 1" والذى نفذته عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود على مدار عدة أيام بقاعدة محمد نجيب العسكرية ، والذى يأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين بهدف تعزيز أوجه الشراكة والتعاون العسكرى ودعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة .
وألقى قائد قوات حرس الحدود كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات المشاركة فى التدريب ، مؤكداً قدرة الجانبين على تنفيذ كافة المهام المشتركة بدقة وكفاءة عالية .
وقد شملت المرحلة الختامية تنفيذ عدد من الأنشطة التى تمثل طبيعة عمل ومهام عناصر حرس الحدود وكيفية التعامل معها بما تفرضه المناطق الحدودية من حيث الظروف المعيشية الصعبة وكيفية التغلب عليها ، كما تضمنت الأنشطة تنفيذ عدد من الدوريات المشتركة مع فرض بعض المواقف التى إستطاعت العناصر المشاركة بالتدريب التعامل معها بإحترافية تنم عن إستعداد قتالى عالى ، وذلك بإستخدام أحدث الأسلحة والمعدات والأساليب المتطورة فى مجال تأمين الحدود .
وقد أظهرت المرحلة المستوى المتميز والمهارات الميدانية والقتالية التى وصلت إليها العناصر المشاركة بالتدريب ، ومدى التنسيق والتعاون بين الجانبين .
يأتى التدريب فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية ، والتعرف على أحدث النظم والأساليب فى مجال تأمين الحدود وتعظيم الإستفادة المشتركة للقوات المنفذة للتدريب .
حضر المرحلة الختامية عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ختام فعاليات التدريب المصرى السودانى المشترك ” حارس الجنوب ــ 1... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.