شبكة قنوات DMC تؤكد أنها منتجة وصاحبة الفيلم الوثائقي "من أحياها"

أكدت شبكة قنوات DMC أنّها منتجة وصاحبة الفيلم الوثائقي "من أحياها"، الذي يستعرض إنجازات الدولة المصرية في تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، متابعة أنّ كل ما أصدره أحد ضيوف الفيلم الذي يترأس إحدى الهيئات "غير صحيح، ويعتبر من قبيل السرقة العلنية".
وأضافت شبكة قنوات DMC في بيان عنها، أنّ وحدة الأفلام الوثائقية التي أنتجت فيلم "من أحياها"، بذلت جهدا كبيرا على مدى أشهر لإنتاج العمل الذي أٌذيع في 11 فبراير الماضي 2021 على جميع قنوات شركة المتحدة.
وأوضحت شبكة قنوات DMC، أنّ رئيس الهيئة التي ادّعت أنّها أنتجت الفيلم وتوزعه على القنوات، كان ضيفا فقط لأخذ رأيه في الفيلم الوثائقي، مضيفة: "وكان من الغريب أن يغيّر مقدمة ونهاية العمل، ويغير اسمه إلى "ريش نعام" ويدعي إنتاجه له".
وأشارت شبكة قنوات DMC، إلى أنّها في سبيلها لاتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها، خاصة أنّ ضيف الفيلم تمادى من خلال المداخلات التليفزيونية وإصدار البيانات الصحفية، في سلب واضح لحقوق وحدة الأفلام الوثائقية بالشبكة.
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