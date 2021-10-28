مدرب برايتون: محمد صلاح ليس من الطراز العالمى بل هو لاعب من خارج الكرة الأرضية

أشاد جراهام بوتر المدير الفني لفريق برايتون، بالنجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، وذلك قبل مواجهة الفريقين، مساء السبت على ملعب "آنفيلد"، ضمن مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

وقال بوتر في المؤتمر الصحفي للمباراة :"واجهنا أفضل فريق في العالم الأسبوع الماضي (مانشستر سيتي) ونواجه أفضل فريق في العالم هذا الأسبوع".

وحين سئل بوتر عن محمد صلاحن رد قائلا :"محمد صلاح ليس لاعب من الطراز العالمي، هو خارج التقييم، لاعب من خارج الكرة الأرضية".

وعن إصابات لاعبيه، أشار بورت قائلا :"لن يكون دان بيرن متاحًا للمباراة على ملعب آنفيلد".

ويحتل فريق ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي صاحب الصدارة، بينما يتواجد فريق برايتون في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

ويتواجد محمد صلاح على رأس صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، بفارق 3 أهداف عن المهاجم جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، في حين يأتي ميشيل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد ثالثا برصيد 6 أهداف.

وكان محمد صلاح قد سجل ثلاثية "هاتريك" في انتصار ليفربول المدوي على مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي في الجولة التاسعة من البريميرليج.