/658605/مبادرة-سمنود-فى-قلوبنا-تحت-قيادة-النجار-رئيس-مجلس-المدينة

قام اليوم الأستاذ اسلام النجار بتفعيل مبادرة سمنود فى قلوبنا..تعد مدينة سمنود من المدن الأثرية في محافظة الغربية وكان يطلق عليها مدينة النحاس باشا ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وتقع مدينة سمنود على بعد مسافة قصيرة جداً من محافظة الدقهلية يربطهما كوبرى حديدى يرجع هذا الكوبرى للاحتلال الانجليزى كما يوجد ايضا قصر للنحاس باشا اتخذتة المحافظة كمقر لرئاسة المدينة حتى تم إنشاء مجلس مدينة جديد، كما يوجد وعلى بعد مسافة قصيرة جداً من قصر للنحاس باشا كنيسة السيدة العذراء والشهيد ابانوب وينتمون للعصر البيزانطى هذة الكنيسة ضمن مسارر العائلة المقدسة ياتى إليها الزوار من كافة أنحاء الجمهورية لزيارة هذا المكان ولاهميتة.

«مبادرة سمنود فى قلوبنا» تحت قيادة النجار رئيس مجلس المدينة

وقامت الحكومة بوضع خطة تطوير شامل للمكان فتم رصد مبلغ ٧ ملايين و٥٠٠ الف جنية مصرى لأعمال التطوير والصيانة لمسار العائلة المقدسة شملت هذا الأعمال .إعادة تأهيل الشارع المؤدى للكنيسة وإنشاء أرضية انترلوك للشارع وصيانه جميع الأعمدة الكهربية ودهان وجهات المنازل بلون واحد وطلاء الكنيسة والاسوار الداخلية والخارجية يتناسب مع المظهر الحضارى تحت إشراف وزارة السياحة والآثار إلا أن مدينة سمنود ما زالت تحتاج إلى جهد وعناية من قبل المسؤولين فى المدينة فقام الأستاذ اسلام النجار بإطلاق تلك المبادرة بالتعاون مع المجتمع المدنى فاتحا ذراعية لمواجهه كافة الصعاب والمشاكل التى تكون عائق لهم أمام تنفيذ تلك المبادرة.

«مبادرة سمنود فى قلوبنا» تحت قيادة النجار رئيس مجلس المدينة

حيث وضع فى بداية خطتة إزالة كافة أنواع العشوائيات والاشغالات ولا تهاون مع أحد فى إطار القانون حيث أكد على إصلاح كل ما افسده ضعفاء الضمير متمنياً التوفيق والسداد من الله حيث وجه أيضاً ببدأ عملية الترميم والإصلاحات لكوبرى سمنود العلوى وإعادة توسعة البلدورة والرصيف الخاص بالكوبرى حتى يتمكن المشاة من التحرك بسهولة ويسر.

وقدم أيضاً مقترحا بإنشاء كورنيش على النيل بمدينة سمنود ليكون متنفس لسكان المدينة، كما شدد على رفع كل المخلفات الموجودة في الشوارع وتكثيف خدمات النظافة على مدار اليوم.