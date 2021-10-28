/658595/بسلاح-أبيض-شاب-يطعن-جاره بسبب-مشاجرة-في-حلوان

شهدت منطقة المساكن الإقتصادية بمدينة حلوان، اليوم الخميس، اقدام شاب بطعن جاره بسبب مشادة كلامية حدثت بينهما.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل شاب يطعن جاره بسبب مشادة كلامية بحلوان

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي النقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفي النصر، باستقبال المواطن «محمود فرج»، مصابا بطعنة نافذة، وحالته تحتاج لتدخل جراحي وتم تحويله لمستشفي القصر العيني.

بسلاح أبيض

وبالانتقال والفحص أتضح حدوث مشادة كلامية بين المتهم ويدعى «حسن عبد الحفيظ»، والضحية بسبب قيام الأخير بالتشاجر في الشارع والقيام بأعمال بلطجة وتدخل المتهم لمحاولة منعه وتطور الأمر بينهما فقام بطعنه بسلاح أبيض.

وتواصل مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لضبط المتهم. وعلى الفور تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق أخر اليوم شهدت قرية بطا دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، إصابة 4 أشخاص نتيجة خلافات سابقة بينهم لقيام أحد الطرفين باستقلال مركبات التوك توك الخاصة بالطرف الأول دون دفع قيمة الركوب، وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إشارة من مأمور مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ من مستشفي بنها الجامعي باستقبال 4 مصابين إثر حدوث مشاجرة بقرية بطا دائرة المركز.

حدوث مشادة كلامية

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص أتضح حدوث مشادة كلامية بين طرف أول «م س م»، 30 سنة، سائق توك توك، مصاب بجرح قطعي باليد واصله الخنصر والبنصر باليد اليمني وكدمة بفروة الرأس، و«ش ع ع»، 16سنة، سائق توك توك، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، «ع ع ع»، 20 سنة، سائق توك توك، مصاب بجروح قطعية بفروة الرأس والبطن والصدر، وطرف ثان "أ م أ"، 32 سنة، صاحب محل ملابس، مصاب بجروح قطعية بالفخذ الأيسر وفروة الرأس، و«ع ع أ»، 19 سنة، حلاق، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم لقيام الطرف الثاني باستقلال مركبات التوك توك الخاصة بالطرف الأول دون دفع قيمة الركوب، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني علي الأول بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات.

هذا ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على الطرفين، وبمواجهتهما أمام رجال المباحث تبادلوا الإتهامات فيما بينهم، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.