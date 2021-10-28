/658598/أولياء-أمور-مدرسة-6-أكتوبر-القومية-للغات-يشكون-من-تكدس-الفصول-ولادنا-هايجلهم-كورونا

شهدت مدينة السادس من أكتوبر، تجمع عدد كبير من أولياء أمور مدرسة 6 أكتوبر القومية للغات، بسبب تكدس الفصول التعليمية بالطلاب، فى ظل انتشار فيروس كورونا، وسط مخاوف من انتقال الإصابة.

دوت الخليج

تكدس الفصول التعليمية بمدرسة 6 أكتوبر القومية للغات

ورصد موقع دوت الخليج، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخمس، تجمع أولياء الأمور، والذى رفضوا النظام المطبق من قبل المدرسة بشأن التكدس الكبير للطلاب فى المدرسة، وأيضًا تعرض بعضهم للإصابة نتيجة التدافع.

وشن أحد أولياء الأمور هجومًا على إدارة المدرسة، حيث قال:" احتجاجنا جاء بسبب تكدس الفصول التعليمية، حيث أن عدد الطلاب بالفصل وصل لـ 50 طالب، بينما تنص اللائحة الداخلية على ان يكون 35 طالب".

احتجاج أولياء الأمور مدرسة 6 أكتوبر

وتابع:" فى ظل الاجراءات الاحترازية المفترض تطبيقها فى المدرسة، تجد أن الفصل به 50 طالب وهو أمر يضر الطلاب، بالإضافة إلى انعدما الأنشطة فى المدرسة".

كما أشار أحد الطلاب إلى أنه قد تعرض للإصابة بسبب تدافع الطلاب أثناء الخروج من المدرسة، وأكد أيضًا أنه لم يتلقى العلاج المناسب.

هذا وأكدت إحدى إولياء الأمور، أن أبنتها لا تحصل منتجًا حقيقيًا من اليوم الدراسي، مضيفة:" عندنا عجز فى المعلمين وهو أمر سئ جدًا".