«نتيجة ماس كهربائي»..وفاة طفلة في حريق منزل بأسوان

/658600/نتيجة-ماس-كهربائيوفاة-طفلة-في-حريق-منزل-بأسوان

لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة، اليوم الخميس، في مستشفى أسوان الجامعي، متأثرة بإصابتها، بعد إندلاع حريق في منزلها أول أمس نتيجة ماس كهربائي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة طفلة في حريق منزل بأسوان

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إشارة من مستشفى أسوان الجامعي يفيد بوفاة نسمة سالم الدفاوي نادي محمود، صاحبه 10 سنوات، نتيجة إندلاع حريق في منزلها بقرية كلح الجبل بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

متأثرة بإصابتها بالحروق

وخيّم الحُزن على قرية كلح الجبل بعد سماع نبأ وفاة الطفلة، التي أصيبت في حريق إندلع في منزلهم، وعلى الفور تم نقلها إلي مستشفى أسوان الجامعي، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى متأثرة بإصابتها بالحروق.

وفي سياق أخر اليوم شهدت قرية بطا دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، إصابة 4 أشخاص نتيجة خلافات سابقة بينهم لقيام أحد الطرفين باستقلال مركبات التوك توك الخاصة بالطرف الأول دون دفع قيمة الركوب، وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إشارة من مأمور مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ من مستشفي بنها الجامعي باستقبال 4 مصابين إثر حدوث مشاجرة بقرية بطا دائرة المركز.

حدوث مشادة كلامية

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص أتضح حدوث مشادة كلامية بين طرف أول «م س م»، 30 سنة، سائق توك توك، مصاب بجرح قطعي باليد واصله الخنصر والبنصر باليد اليمني وكدمة بفروة الرأس، و«ش ع ع»، 16سنة، سائق توك توك، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، «ع ع ع»، 20 سنة، سائق توك توك، مصاب بجروح قطعية بفروة الرأس والبطن والصدر، وطرف ثان "أ م أ"، 32 سنة، صاحب محل ملابس، مصاب بجروح قطعية بالفخذ الأيسر وفروة الرأس، و«ع ع أ»، 19 سنة، حلاق، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم لقيام الطرف الثاني باستقلال مركبات التوك توك الخاصة بالطرف الأول دون دفع قيمة الركوب، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني علي الأول بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات.

هذا ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على الطرفين، وبمواجهتهما أمام رجال المباحث تبادلوا الإتهامات فيما بينهم، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.