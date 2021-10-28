فاتن موسى عن انتهاء زواجها من مصطفى فهمي:«تفاجأت بطلاقي من السوشيال ميديا»

/658601/فاتن-موسى-عن-انتهاء-زواجها-من-مصطفى-فهميتفاجأت-بطلاقي-من-السوشيال-ميديا

كشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عن تفاصيل صادمة بشأن انتهاء زواجها من الفنان المصري مصطفى فهمي، حيث أوضحت أنها تفاجأت بنبأ طلاقها مثل الجمهور فالأخير لم يبلغها به رغم عدم وجود خلافات بينهما.

دوت الخليج يرصد تصريحات الإعلامية سناء موسى الصادمة بشأن انفصالها عن الفنان مصطفى فهمي.

مصطفى فهمي يطلق زوجته غيابيًا

وأشارت إلى أنها تلقت خبر انفصالها غيابيًا عن طريق المحامية سناء لحظي والسوشيال ميديا، نافية وجود أي خلافات بينهم.

ولفتت إلى أن مصطفى فهمي لم يتفق معها على الطلاق أو أي تفاصيل تتعلق بحقوقها، كما أنه لم يعطيها مهلة للحصول على أغراضها ومستحقاتها.

وأضافت سناء أنها لم تخطر رسميًا بالطلاق حتى هذه اللحظة، كما أكدت على أن الأنباء المتداولة فيما يخص بأن الطلاق تم بهدوء بين الطرفيني عارية تمامًا من الصحة، حيث أنها لم تكن على علم بطلاقها.

مصطفى فهمي يمتنع عن الرد على اتصالات طليقته

واختتمت الإعلامية فاتن موسى حديثها، بأن الفنان مصطفى فهمي ممتنع عن الرد على اتصالاتها لتستوضح منه الأمر.

انفصال مصطفى فهمي عن فاتن موسى

هذا وقد كشفت المحامية سناء لحظي ،أمس، في تصريحات لمجلة «الجرس» عن انفصال الفنان المصري مصطفى فهمي عن زوجته الاعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام ل 6 سنوات.

وقالت سناء لحظي إن الطلاق تم بهدوء تام بين الثنائي وأن الفنان مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى لا يرغبان في التحدث عن أسباب الطلاق وأن كل منهما يكن كامل الاحترام للآخر.

الجدير بالذكر، أنه تزوج مصطفى فهمي من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى في عام 2015 في حفل بأحد الفنادق اللبنانية واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء.

آخر ظهور لمصطفى فهمي وفاتن موسى

وكان آخر ظهور للثنائي سويا منذ 3 أسابيع في سهرة رفقة الفنان حسين فهمي وزوجته ومجموعة من الأصدقاء بأحد المطاعم في القاهرة.