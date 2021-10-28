/658604/كارتيرون-يجتمع-بجهازه-المعاون-على-هامش-مران-الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق مران اليوم الخميس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حرص المدير الفني على شرح البرنامج التدريب الذي سيتم تنفيذه خلال مران اليوم، وطالب المدير الفني من معاونيه الإشراف على تنفيذ بعض فقرات التدريب خلال المران.

ويستعد الفريق للقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، سجل هدفي الفوز كل من أحمد سيد “زيزو” وعمر السعيد.

يذكر أن الزمالك فاز على إنبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى للدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت، ومن المقرر أن يواجه طلائع الجيش في الجولة الثانية الأحد المقبل.

حقق بطل النسخة الأخيرة لبطولة الدوري المصري الممتاز الزمالك، من تحقيق الفوز في أول جولاته بالنسخة الجديدة على انبي بثنائية نظيفة، شهد عليها ملعب بتروسبورت.

وجاء الهدف الثاني للزمالك بعد محاولات عديدة من انبي، والتي جاءت كلها بالفشل، ليعود الزمالك ويؤمن على نتيجة الفوز عن طريق عمر السعيد بالهدف الثاني.

وسجل عمر السعيد الهدف الأول له والثاني للزمالك في انبي في الدقيقة الـ 85 من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليمين قابلها عمر السعيد براسية قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

وجاء الهدف الأول للزمالك في الدقيقة السابعة من الوقت البدل الضائع، من خلال ركلة جزاء نفذها أحمد سيد زيزو، على يمين المرمى.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على التواجد بمقصورة ستاد بتروسبورت لمتابعة مباراة الزمالك أمام إنبي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتابع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مباريات الدوري المصري منذ انطلاقة فاعليات البطولة من الأمس، للكشف عن المواهب المستحقة من المشاركة في صفوف الفراعنة.