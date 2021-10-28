صور- توقيع الكشف الطبى على 1308 مواطنين ضمن حياة كريمة فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الصحة بسوهاج، اليوم الخميس، تحت إشراف الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية علاجية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، بقرية عرب بنى واصل التابعة لمركز ساقلتة.





وتضمنت القافلة العديد من العيادات فى التخصصات الطبية المختلفة وقدمت خدماتها الطبية العلاجية مجانا للمرضى على مدار يومى الأربعاء والخميس 28- 27 أكتوبر 2021.

وأشارت الدكتورة سحر عواجة، مدير إدارة القوافل بمديرية الصحة بسوهاج، أن القافلة الطبية ضمت تخصصات" الباطنة - الأطفال - الأسنان - أمراض النساء - الجراحة العامة - جلدية - تنظيم الأسرة ومعمل تحاليل طبية والرمد والعظام".

وأضافت أنه تم توقيع الكشف الطبى على 1308 مواطن من مواطنى القرية والقرى المجاورة، على مدار يومين ترددوا خلالهم على العيادات وتم الكشف عليهم وصرف العلاج المناسب، وكذلك إجراء العديد من التحاليل اللازمه حسب كل حالة.

وقالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه يتم تقديم الخدمة الطبية بالمجان لأهالينا من المرضى و خاصة فى القرى والنجوع البعيدة بالمحافظة وفق خطة القوافل العلاجيه لوزارة الصحة والسكان والوصول لاهالينا فى كل القرى بالمحافظة.

كما أشارت انه تم التشديد على اتباع سياسات مكافحة العدوى وتطبيق الإجراءات الإحترازية، وذكرت أنه يتم تقديم توعية صحية وتثقيف صحى لأهالى القرية لتوعيتهم وتثقيفهم خلال فتره القافلة.