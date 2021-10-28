فيديو وصور- محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف توسعات طريق المريوطية

جدة - نرمين السيد - ووجه راشد مدير مديرية الطرق بضرورة الانتهاء من الأعمال على أكمل وجه، لتتماشى مع أعمال التطوير الذى شهدها محور المريوطية. وشدد على رئيس حى الطالبية بالتواجد الميدانى بذلك القطاع الحيوى، ومتابعة عمل الشركات أولاً بأول مع عدم السماح بوجود أى تعديات أو إشغالات بمسار الطريق لما له من أهمية مرورية، حيث يُعد أحد مسارات التحويلات المرورية البديلة عن شارع الأهرام. كما كلف محافظ الجيزة بالاهتمام بتدعيم الطريق ببالوعات صرف الأمطار بالإضافة إلى الاهتمام برفع كفاءة أسوارالمنشآت بمسار التطوير. رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وأشرف تامر رئيس حى الطالبية.

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