مايا مرسى من جنيف: يجب العمل على إنشاء مكتبة تشريعية لقوانين المرأة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركتها فى المؤتمر الافتراضى الذى يحمل عنوان "تمكين المرأة فى المنطقة العربية.. أحدث المستجدات والطريق إلى الأمام" التى تنظمه بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف بالتعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى والبرلمان العربى والشبكة الدولية لأنصار ونصيرات المساواة بين الجنسين.

وأكدت أهمية التوعية بالدور الذى يجب على المرأة القيام به بعد دخولها البرلمان والمتمثل فى وضع قضايا المرأة فى المجتمع فى طليعة اهتمامتهن، وتبنى عرض القوانين التى تدافع عن المرأة.

وقالت إن البرلمانيات يصنعن التاريخ لملايين من النساء، بالإضافة إلى العمل على إشراك البرلمانيين من الرجال لدعم ومساندة ملف وقضايا المرأة.

كما أوصت الدكتورة مايا مرسى بضرورة أن يكون لدى الاتحاد البرلمانى الدولى نموذجا شبابيا فى الدول العربية على غرار نموذج الأمم المتحدة، ونموذج جامعة الدول العربية، مما يساعد جيل الشباب من النساء والرجال على المشاركة فى أجندة البرلمانات من سن مبكرة).

وقالت إن التعديلات الأخيرة على الدستور المصرى نصت على تخصيص كوتا للمرأة وزيادة نسبة المقاعد المخصصة لها فى البرلمان المصرى إلى 25% وقد وصلت نسبة تمثيل النساء فى الدورة البرلمانية التشريعية الحالية إلى 28 % فى عام (2020)، بعد أن كانت 15% فى 2015، و2% فى عام 2013.

وأوضحت أن نسبة كوتا المرأة فى مجلس الشيوخ تصل إلى 10% وقد وصلت نسبة السيدات فى مجلس الشيوخ إلى حوالى 14% وذلك بعد مضاعفة رئيس الجمهورية عدد السيدات من خلال تعيين النائبات فى المجلس، ووفقا للدستور فقد تم تخصيص نسبة 25% من المقاعد للمرأة فى المجالس المحلية.

وأشارت إلى قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة الذى صدر عام 2018 ليصبح مجلسا قوميا مستقلا، ويقدم تقاريره بصورة مباشرة إلى رئيس الجمهورية، باعتباره أعلى سلطة تنفيذية فى مصر، وإلى الحكومة والبرلمان بغرفتيه، ليكون بذلك الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة المصرية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن الإرادة السياسية الواعية والمستنيرة التى تحترم المرأة وتقدرها كانت حجر الزاوية فى التحول الكبير الذى حدث فى ملف المرأة خلال السبع سنوات الماضية.

وأوضحت أن ذلك قد تجسد فى سابقة تاريخية بإعلان عام 2017 "عاما للمرأة المصرية"، وأطلقت "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 "، فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وبإطار تشاركى مع كل الأطراف المعنية والمجتمع المدنى.

وقالت إن مصر كانت أول دولة فى العالم، بشهادة الأمم المتحدة، تصدر سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة خلال جائحة كوفيد-19، وأول دولة على مستوى العالم تصدر آلية لرصد الإجراءات التى تتخذها الدولة مستجيبة لاحتياجات المرأة.

وأضافت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أصدرا تقريرا أكد أن مصر هى الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية التى تتخذ تدابير تراعى احتياجات المرأة فى ظل الجائحة.

وأوضحت أنه على مدار السبع سنوات الماضية أقر أكثر من 21 قانونا وأدخلت تعديلات تشريعية تكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، مثل تخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد، وقانون الميراث، كما اعترف قانون الضرائب بالمرأة كعائل للأسرة، وقانون الخدمة المدنية.

ولفتت إلى إصدار قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون ينص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها فى جرائم التحرش والعنف وهتك العرض والمنصوص عليها بالمادة 96 بقانون الطفل وقانون مواجهة التنمر.

وأشارت إلى أن عام 2021 شهد إصدار قانون بتغليظ العقوبة وتوسيع نطاق التجريم فى جرائم الختان، وتعديل مواد التحرش فى قانون العقوبات وصدرت قرارات وزير القوى العامة 43 و44 لسنة 2021 هذه القرارات الهامة التى رفعت الحظر على السيدات فى دخولهن مهن وصناعات والعمل ليلا ونصت على توفير كافة الإجراءات التى تساعدهن على القيام بعملهن وحرصت المدونة القومية لقواعد السلوك فى مرافق ووسائل النقل التى صدرت فى مايو 2021 على مناهضة كافة أشكال التحرش والعنف والمضايقات فى مرافق ووسائل النقل.

وأوضحت أنه على الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية ما زال فى طور الإعداد إلا أن هناك العديد من التعديلات التى أقرت ولها علاقة بمسائل الأحوال الشخصية.

شارك فى المؤتمر السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، وليسيا فاسيلينكو رئيسة مكتب البرلمانيات فى الإتحاد البرلمانى الدولى، وعادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، ومارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى ورئيس المجلس العالمى للشبكة الدولية لأنصار ونصيرات المساواة بين الجنسين، وهالة رمزى نائبة رئيس مكتب الاتحاد البرلمانى الدولى للبرلمانيات، ونيكول أميلين، عضوة لجنة السيدا، والسفير عمر مختار.

استهدف المؤتمر المساعدة على إبراز أهمية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فى النهوض بتمكين المرأة فى جميع مجالات الحياة، ودعوة خبراء لمناقشة الجهود المبذولة لتمكين المرأة فى مختلف المجالات، ومن المستهدف أن يكون المؤتمر محفلا لتبادل الخبرات بين البرلمانيين، وتحديد التحديات المشتركة، ووضع الحلول، والمساهمة فى إقامة شراكات قوية تؤدى إلى اتخاذ إجراءات أقوى من أجل تمكين المرأة فى البرلمانات فى المنطقة العربية.

يذكر أن هذا المؤتمر يأتى على هامش مشاركة وفد مصر فى اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بمقر الأمم المتحدة بجنيف، خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر الحالى.