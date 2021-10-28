أبو الغيط يلتقى بطلى فيلم كباتن الزعترى ويشيد بنجاحه

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، الشيخة حصة آل ثانى مبعوث الأمين العام لشئون الإغاثة الإنسانية وبرفقتها بطلى ومخرج فيلم "كباتن الزعترى"، حيث يمثل هذا الفيلم تطلع شباب اللاجئين فى المخيم لتحقيق أحلامهم وتشكيل فريق لكرة القدم باسم المخيم، حيث حصل الفيلم على 12 جائزة على مستوى العالم.





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