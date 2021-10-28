محمود جنش حارس مرمى فيوتشر يساند مؤمن زكريا «صور»

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نشر الموقع الرسمي لنادي فيوتشر أف سي، صورة لحارس مرمى الفريق محمود جنش، وحارس مرمى الزمالك السابق، وهو يحتفل على طريقة لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر محمود جنش وهو يحتفل على طريقة مؤمن زكريا، وكتب الصفحة الرسمية لفيوتشر على الصورة: "حارسنا محمود جنش يساند الاعب مؤمن زكريا بأحتفاله.. نتمني له الشفاء العاجل والعوده افضل".

وتعرض مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي لوعكة صحية مفاجئة أنتقل على إثرها لأحد المستشفيات، يأتي هذا في ظل معاناة اللاعب من مرض ضمور العضلات التي منع اللاعب من الإستمرار في الملاعب.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض نادر أبعده عن كرة القدم الفترة الماضية ويتلقى علاجا للتعافي من هذا المرض.

نتيجة مباراة فيوتشر وفاركو

وأفتتح فيوتشر بطولة الدوري الممتاز بمواجهة فاركو في الموسم الجديد في إطار الجولة الأولي من مسابقات الدوري الممتاز والتي أُقيمت بملعب الأهلي we السلام وانتهت بنتيجه ايجابيه لفيوتشر علي نظيره فاركو بهدف نظيف سجله أيمن سفاكسي في الدقيقه 67 ليحصد فيوتشر أول ثلاث نقاط غاليين له في بطوله الدوري.

الدعم الجماهير كان حاضرا خلال مباراة فاركو وتواجد 100 مشجع داخل ملعب ستاد السلام، ولم تهدأ الجماهير حتى أحرز أيمن الصفقاقس اللاعب التونسي إلى ارض الميدان، ليحرز هدف الفوز الغالي على حساب فاركو، ليحصد الفريق أول 3 نقاط في الموسم.

فيوتشر في الدوري المصري

قبل بداية الموسم تحدث مسئولي فاركو أن الهدف هذا الموسم هو المنافسة على المراكز المتقدمة والتواجد في البطولات الأفريقية خلال المواسم القادمة، نظراً للكم الهائل من النجوم المتواجدين مع الفريق هذا الموسم.

التخطيط الإداري من جانب إدارة فيوتشر قبل بداية الموسم جعل الجميع ينتظر مباريات الفريق، خاصة بعد التعاقد مع عدد من لاعبي الأهلي والزمالك أصحاب الخبرات، بجانب بعض من أهم لاعبي الدوري المصري خلال الموسم الماضي.