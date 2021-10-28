«فصل رأسها عن جسدها»..المؤبد لمحام قتل ابنته في العمرانية

/658610/فصل-رأسها-عن-جسدهاالمؤبد-لمحام-قتل-ابنته-في-العمرانية

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لمحام، وزوجته الثانية غيابيًا بالمؤبد أيضا، في القضية رقم 19734 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الطالبية، وذلك لاتهامهم بقتل طفلته الرضيعة، وتقطيعها بمنشار في العمرانية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل المؤبد لمحام قتل طفلته وقطعها بمنشار في العمرانية

تفاصيل القضية

وأشارت التحقيقات في الواقعة، قتل الأب ابنته، ثم قطّع جسدها إلى 3 أجزاء، بفصل رأسها عن جسدها، وقسّم الباقي لنصفين، بمساعدة زوجته.

والجدير بالذكر أن أمر الإحالة في القضية أن المتهمين لم يستكنا، إذ أجهز عليها المتهم الأول مُقيدًا بيديها وقدميها بأداة سلك حديدي، مانعًا إياها من اللوذ والفرار، حتى سمعا حشرجة الموت تسعى لأوتار صوتها فأيقنا مفارقتها الحياة، وفاضت روحها إلى بارئها، وقطّع المتهم الأول جسدها إلى أجزاء، مُستخدمًا منشارًا يدويًا، مُحدثًا ما ألمّ بالجثمان مـن إصابات أوضحها تقرير الصفة التشريعية، ونقل أجزاء جسدها إلى مناطق خالية، عامدًا إخفاء معالم جريمته على النحو المبين بالتحقيقات.

أمر الإحالة

جاء ذلك في أمر الإحالة، أن المتهمين، بيّتا النية وعقدا العزم، وأعدا لذلك الغرض عن طريق سلاح أبيض، فأعد المتهم الأول مخططًا محكما، بأن استغل استقرارها في حجرة نومهـا، وجلب سلاحًا أبيض «سكين»، وعمد إليها في حجرتها على حين غرة، مستلا سكينة، حال وجود المتهمة الثانية بجواره لمساعدته في ارتكاب جريمته، وباغتهـا ومددا إليها عدة طعنات بأماكن مُتفرقة من جسدها، قاصدين إزهاق روحها، فسقطت على الأرض فاقدة روحها.

وارتكب المتهم الأول، وهو محام جرائم كالتالي: إحراز سلاح أبيض سكين، وأداتين تستعملان في الاعتداء على الأشخاص سلك حديدي، منشار خشي، بغير مسوغ قانوني، على النحو المبين بالتحقيقات.