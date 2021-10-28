حبس سنة لـ«حرامى هاتف البث المباشر »

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الخميس، بالسجن لمدة عام لسارق هاتف صحفى اليوم السابع بمنطقة بهتيم أعلي الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وذلك خلال تقديم بث مباشر لتغطية الهزة الأرضية التي شهدتها محافظات القاهرة الكبرى الأسبوع الماضي، وشهر وكفالة 100 جنيها للمتهم الثاني لتاجر «صاحب محل موبايلات».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السجن لمدة عام لسارق هاتف صحفى اليوم السابع بمنطقة بهتيم

النيابة العامة

وكانت قررت النيابة العامة، أحالت المتهمين بسرقة هاتف محمول خاص بأحد صحفيي اليوم السابع أثناء تقديم بث مباشر أعلى الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائر قسم ثان شبرا الخيمة، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات بتهمتى السرقة والسير عكس الاتجاه، كما أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ومراعاة لتجديد لهم بالموعد المحدد.

تحريات المباحث

وأشارت تحريات المباحث بمديرية أمن القليوبية، حول واقعة سرقة هاتف محمول صحفي اليوم السابع أثناء تقديم بث مباشر أعلى الطريق الدائري بمنطقة بهتيم، أن المتهم لم يسبق اتهامه بأية قضايا، وأن هذه هى الواقعة الأولى له، وأنه ترصد للمجني عليه حتى سنحت له الفرصة واستولى على الهاتف وفر هاربا، مستخدما دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

المتهمان

وأدلى المتهمان أمام جهات التحقيق باعترافات تفصيلية حول الواقعة، حيث قال المتهم الأول "ع س م"، 20 سنة، عاطل، وشهرته "زرة"، إنه استولى على الهاتف عن طريق المغافلة والهروب، حيث كان بحوزته دراجة نارية ماركة "بوكسر"، بدون لوحات معدنية، وأنه ترصد للمجنى عليه حتى سنحت له الفرصة، واستولى على الهاتف وفر هاربا، ولم يكن يعلم أن الهاتف بوضع التشغيل للبث المباشر.

فيما أكد المتهم الثانى "خ ن ح"، 34 سنة، تاجر، أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهم الأول، وأنه حضر إليه المتهم الأول وعرض عليه الهاتف المحمول للبيع، وبالفعل تحصل عليه مع علمه بأن الهاتف من متحصلات واقعة سرقة.

وبعرض المتهمين على نيابة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة أمرت بحبس «ع . س . م»، 20 سنة، عاطل، مقيم كوم أشفين دائرة مركز شرطة قليوب، و«خ ن ح»، 34 سنة، تاجر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهما هاتف محمول من صحفى بجريدة اليوم السابع، أثناء عمل بث مباشر أعلى الطريق الدائرى لتغطية وجود هزة أرضية شهدتها محافظات القاهرة الكبرى.

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، جرى استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وكذا الدراجة النارية المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى «تاجر، مقيم بدائرة المركز»، أمكن ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المستولى عليه واعترف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.