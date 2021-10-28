«وضع كاميرا سرية في الغرفة لتصوير السيدات».. نرصد عقوبة صاحب محل ملابس العمرانية

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استكملت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الخميس، التحقيقات في بلاغ طالبتين ضد صاحب محل ملابس بمنطقة العمرانية، بتهمة التجسس عليهن وتصويرهن من خلال فتحة سرية في المكان المخصص لقياس الملابس.

دوت الخليج

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل بلاغ طالبتين ضد صاحب محل ملابس بمنطقة العمرانية،بتهمة التجسس عليهن وتصويرهن من خلال فتحة سرية في المكان المخصص لقياس الملابس.

الحيلة الشيطانية التي لجأ إليها مالك محل الملابس في منطقة العمرانية، لمشاهدة والتجسس على الفتيات والسيدات داخل غرفة تغير الملابس، كشفتها فتاة حين تواجدها داخل المحل لشراء بعض الملابس لها وقيامها بالتوجه إلى غرفة تغيير الملابس فشعرت بأن هناك من يتجسس عليها.

وخرجت الفتاة بطريقة مسرعة من غرفة الملابس تسأل مالك المحل عن أفعاله الخارجة، ورد عليها بالنفي، فقامت بإبلاغ شرطة النجدة الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، على الفور بقيام صاحب محل الملابس بالتجسس عليها داخل غرفة تغيير الملابس «البروفة».

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً من طالبتين بأنهما خلال تواجدهم داخل محل ملابس شهير بشارع فاطمة رشدي بدائرة القسم، فوجئا بقيام صاحب المحل بالتجسس عليهن وتصويرهن خلسة من فتحة سرية بالمكان المخصص لقياس الملابس.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الأمنية إلى محل البلاغ بالفحص والتحري بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، وبقيادة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة تبين صحة ما جاء في البلاغ وأنه صنع فتحة سرية في غرفة القياس.

حيث انتظر دخول الفتاة الى البروفة ودخل الى غرفة أخرى مجاورة للبروفة، ونظر من تلك الفتحة السرية عليها خلال تغيير ملابسها حتى شاهدته صديقتها عما يفعل، وانهالت عليه بالسباب واتصلت هاتفيا بشرطة النجدة التي حضرت وتحفظت عليه لحين وصول رجال مباحث قسم العمرانية.

صور الفتيات والسيدات

بفحص هاتف المتهم صاحب المحل،أتضح احتوائه على مجموعة كبيرة من صور الفتيات والسيدات خلال تواجدهم بالمكان المخصص لقياس الملابس داخل المحل، وقرر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اقتياد المتهم إلى ديوان القسم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

عقوبة الفعل الواردة في القانون

ويعد هذا الفعل من الافعال التي تتعدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، والتي جاءت عقوبتها وفق المادة 309 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه:

1 -استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

2 - التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.

وفي حالة القيام بهذه الأفعال من قبل موظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، تكون عقوبته الحبس ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها الجريمة أو إعدامها.