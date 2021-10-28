/658614/دعاء-عريبي-تتقدم-بسؤال-لثلاث-وزراء-بشأن-أسعار-الأسمدة-وبطاقات-التموين-وتذاكر-الطيران

تقدمت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بسؤال موجه إلى وزير الزراعه بشأن الزياده في اسعار الأسمده والسبب في ذلك.

دوت الخليج

كما تقدمت أيضا النائبة دعاء عريبي بسؤال لوزير التموين حول التلاعب في بيانات بطاقات التموين والبيانات الوهميه والذي يؤثر بالسلب علي وصول الدعم لمستحقيه وكيفيه التغلب علي تلك الظاهره ، وسؤال لوزير الطيران حول ارتفاع اسعار تذاكر الطيران الداخلي والخارجي، وذلك في ظل الاقبال علي موسم السياحه الشتويه خاصه ان مصر بها مدن الاقصر واسوان وجنوب سيناء والغردقه وهم من افضل المدن والمزارات السياحيه علي مستوي العالم.

جدير بالذكر مشاركة وفد من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين في المائده المستديره التي نظمتها جمعية السادات للتنمية بالتعاون مع السفارة الألمانية بالقاهرة تحت عنوان الزيادة السكانية وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية في الحاضر، والمستقبل.

المائدة المستديرة

وذلك بحضور سفير المانيا بالقاهرة، ومحمد أنور السادات رئيس الجمعية. وضم وفد التنسيقية النائب علاء عصام عضو مجلس النواب، والنائب رامي جلال، والنائبة هيام فاروق أعضاء مجلس الشيوخ، ونيفين إسكندر، وماجد طلعت أعضاء التنسيقية. كما شارك في اللقاء نخبة من نواب البرلمان بغرفتيه وعدد من القيادات الحزبية والأكاديميين والمجتمع المدني المهتم بالقضية السكانية.

ودار النقاش حول اهمية القضية السكانية وتأثيراتها، وضروره توفير التوعية اللازمة ودعم الدوله في سبل التصدي لها.

هذا وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرها المشترك مع الحزب الشيوعي الصيني لليوم الثاني على التوالي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر التنسيقية بوسط البلد.