/658616/أحمد-فتحي-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-انقطاع-المياة-في-التجمع-و-الرحاب-وجنوب-الأكاديمية

تقدم النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تكرار انقطاع المياة في التجمع و الرحاب وجنوب الأكاديمية، وذلك أملا في حل مشكلة انقطاع المياة.

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جدير بالذكر مشاركة وفد من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين في المائده المستديره التي نظمتها جمعية السادات للتنمية بالتعاون مع السفارة الألمانية بالقاهرة تحت عنوان الزيادة السكانية وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية في الحاضر، والمستقبل.

المائدة المستديرة

وذلك بحضور سفير المانيا بالقاهرة، ومحمد أنور السادات رئيس الجمعية. وضم وفد التنسيقية النائب علاء عصام عضو مجلس النواب، والنائب رامي جلال، والنائبة هيام فاروق أعضاء مجلس الشيوخ، ونيفين إسكندر، وماجد طلعت أعضاء التنسيقية. كما شارك في اللقاء نخبة من نواب البرلمان بغرفتيه وعدد من القيادات الحزبية والأكاديميين والمجتمع المدني المهتم بالقضية السكانية.

ودار النقاش حول اهمية القضية السكانية وتأثيراتها، وضروره توفير التوعية اللازمة ودعم الدوله في سبل التصدي لها.

هذا وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرها المشترك مع الحزب الشيوعي الصيني لليوم الثاني على التوالي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر التنسيقية بوسط البلد.