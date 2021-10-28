مصطفى وزيرى: نستعد لافتتاح طريق الكباش فى حفل عالمى

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيرى، إن منطقة معبد الأقصر تشهد تجهيزات لأماكن تقديم العروض والبروفات اليومية استعدادا لحفل افتتاح "طريق الكباش"، والمشروع القومى لإحيائه، خلال الأسابيع المقبلة.





وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى تصريح صحفى اليوم الخميس، خلال تواجده لمتابعة التجهيزات لافتتاح "طريق الكباش" أنه يجرى وضع اللمسات النهائية خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا لحفل افتتاح عالمى، يليق بالأقصر ومصر أمام العام، مؤكدا أنه سيكون كرنفالا تاريخيا يضاهى احتفالية موكب مومياوات ملوك قدماء المصريين، وستكون الأقصر خلال الحفل أروع وأجمل بقاع العالم. وأضاف وزيرى أنه جار العمل على تنظيف وترميم المعابد، وسيتم تنظيم فعاليات بعربات "الحنطور"، والتى تحمل أعلام مصر، تم تطويرها بالكامل قبل الافتتاح لتكون واجهة حضارية للأقصر، وكذلك سيتم الاحتفال بالمراكب النيلية والدهبيات فى قلب نهر النيل وهى تحمل لافتات مميزة تحتفى بطريق الكباش والحضارة المصرية القديمة، وكذلك ستخرج فجر يوم الاحتفال رحلات البالون الطائر وتحمل أعلام مصر وصور لطريق الكباش الأثرى.

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