فيديو- مصر للطيران تنشر فيديو لإنجازات الشركة فى مجال التنمية المستدامة 

جدة - نرمين السيد - نشرت مصر للطيران عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو عن ما حققته الشركة الوطنية من أعمال فى مجال "التنمية المستدامة" من خلال الاستثمار فى التكنولوجيا والحلول المبتكرة، لتعزيز الأداء البيئى وخفض الانبعاثات أسوة بالاتجاه العالمى لشركات الطيران الكبرى، بنشر فيديوهات من قبل الرؤساء التنفيذيين خاصة بموضوع التنمية المستدامة وأداءها البيئى فى خفض الانبعاثات.





وأكد الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ مصر للطيران، خلال الفيديو أن التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة تعد حديث العالم وعلى قائمة أولوياتنا فى ظل نقص الموارد الطبيعية على المستوى العالمى، وقد ساعدنا الاستثمار فى تعزيز أسطولنا بطائرات حديثة من تحسين التشغيل واستهلاك الوقود. وأوضح أن ذلك ساهم فى تقليل استهلاكنا للوقود بنسبة 20% مما ساعد على خفض العوامل المؤثرة على التغير المناخى، بالإضافة الى إدارة المخلفات بالشكل الأمثل فى إعادة تدوير المواد المستخدمة وخفض استهلاك المواد البلاستيكية وأيضا الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال المبانى صديقة البيئة مثل مستشفى مصر للطيران، والبحث فى مجال الاعتماد على الطاقة الشمسية مما يؤدى الى تقليل الوطأة الحرارية، ودراسة استخدام الوقود المستدام.

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