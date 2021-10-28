وفد إعلامى سودانى يزور قداسة البابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الخميس، وفدا إعلاميا من جمهورية السودان وبرفقتهم وفدا من وزارة الدولة للإعلام المصرية برئاسة مساعد الوزير اللواء ناصر رضا. ضم الوفد عددا من الصحفيين ومقدمى البرامج بالتلفزيون والإذاعة السودانيين.





رحب قداسة البابا بأعضاء الوفد ومرافقيهم مشيدا بالعلاقة التى تربط مصر بالسودان واصفأا إياها بأنها علاقة ممتدة بحكم التاريخ والجغرافيا، حيث يربطهما نهر النيل فى القلب.

ثم تحدث عن مصر مشيرا إلى أنها شهدت عدة حضارات تعاقبت عليها فى تواصل على مر العصور الفرعونية والمسيحية والإسلامية، ثم بحكم أنها تطل على البحر المتوسط، تأثرت بالحضارتين الرومانية واليونانية إلى جانب وجودها فى قارة إفريقيا وكذلك دخول الثقافة العربية إليها كل هذا أدى إلى تراكم رصيد معرفى وثقافى كبير فى وعى المصريين. وأشار إلى أن المصريين يعتبرون أن النيل أبوهم والأرض أمهم، وهم يأخذون من نهر النيل أربعة أشياء: المياه، والهدوء والحياة المعتدلة، والوحدة الوطنية الطبيعية، وروح العبادة.

وعن علاقته بالسودان قال قداسة البابا إنه زار السودان مرتين (قبل البطريركية) فى عامى 2001 و2003، وتجول فى عدة مدن، ووصفها بأنها بلد جميلة وأهلها طيبون.

وعن الكنيسة القبطية قال قداسة البابا: "إنها من أقدم كنائس العالم، تأسست فى القرن الأول الميلادى على يد القديس مرقس أحد تلاميذ السيد المسيح الذى استشهد فى الإسكندرية، لذا فإن لقب بابا الكنيسة القبطية هو (بابا الإسكندرية)".

وعن المسؤوليات الأساسية التى تضعها الكنيسة القبطية على عاتقها قال قداسته: علينا مسؤولية روحية وهى أن يعرف الإنسان الله ليصل إلى السماء، ومسؤولية اجتماعية ومن خلالها نخدم المجتمع عن طريق إنشاء مدارس ومستشفيات... إلخ لخدمة كل المصريين.

وعن الكنيسة القبطية فى السودان قال قداسته: لنا فى السودان أسقفان هما الأنبا إيليا أسقف الخرطوم، وهو سودانى الجنسية والأنبا صرابامون أسقف عطبرة وأمدرمان، الذى منحته الدولة الجنسية السودانية.

وعن العلاقة مع مؤسسات الدولة قال قداسة البابا: "علاقتنا طيبة للغاية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ومع الحكومة ومؤسسة الأزهر والبرلمان ومع كافة الكنائس المسيحية".

وعن التطور الحادث فى مصر قال: "هناك حركة تنمية كبرى بقيادة الرئيس، ولو زرتم العاصمة الإدارية الجديدة ستلاحظون التطور الكبير الذى تتجه إليه مصر وستجدون هناك المسجد والكنيسة اللذين افتتحهما الرئيس يوم 6 يناير عام 2019.

ثم أجاب قداسة البابا على أسئلة أعضاء الوفد، وفى الختام وزع قداسته عليهم بعض الهدايا والتقطوا صورا تذكارية مع قداسته.