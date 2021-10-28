تسريب جديد.. ميسى يتوج بـ"الكرة الذهبية" ومحمد صلاح فى المركز السادس

تداولت مواقع التواصل الإجتماعى، تسريبا جديدا للفائز بالكرة الذهبية لعام 2021، والتي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وجاءت من نصيب النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، بعد أن تفوق على النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني.

وانتشرت صورة عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، توضح فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية لعام 2021، للمرة السابعة في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأعلى النجوم تتويجا بهذه الجائزة.

وجاء النجم المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي في المركز السادس بحصوله على 152 نقطة، بينما حل النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في المركز الثالث، ثم جورجينيو نجم خط وسط تشيلسي الإنجليزي، واحتل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي المركز الخامس.

تسريب الكرة الذهبية 2021

وكانت صحيفة "صن"البريطانية، نشرت تسريبا كشفت فيه نتائج التصويت على الكرة الذهبية، والذي يتضح خلاله فوز البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ بالجائزة، ويأتي من خلفه ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

وتضمن كشف نتائج التصويت على الكرة الذهبية، على تصدر روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ القائمة بـ 627 صوتاً، ومن خلفه ميسي الذي تم حجب رقم التصويت الذي حصل عليه، ثم كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد ثالثاً بـ 526 صوتاً، والنجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول رابعاً بـ 412.

جدير بالذكر أنه سيتم الكشف عن الفائز بالكرة الذهبية يوم 29 نوفمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.