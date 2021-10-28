رسمياً.. ياسر إدريس رئيساً للاتحاد المصري للسباحة لفترة ثانية بالتزكية

/658609/رسميا-ياسر-إدريس-رئيسا-للاتحاد-المصري-للسباحة-لفترة-ثانية-بالتزكية

حسم ياسر إدريس رئاسة الاتحاد المصري للسباحة بالتزكية في الانتخابات التي أجريت اليوم الخميس الموافق 28 من أكتوبر، في مقر اتحاد السباحة بمقر الاتحادات بإستاد القاهرة .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحصل إدريس على ثقة أعضاء الجمعية العمومية للمرة الثانية في أقل من 40 يوما، في الفترة التي سبقت الإنتخابات.

وتقدم المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس ادارة الاتحاد بأفراد قائمته التى تضم 12 عضوا أساسيا، وستة أعضاء احتياطيين، طبقا للائحة الخاصه بالاتحاد المصرى للسباحة المنشورة فى جريدة الوقائع الرسمية والمعتمدة من الاتحاد الدولى للسباحة، حيث فازت القائمة بالتزكية نظراً لعدم تقديم أي قائمة أخرى لخوض السباق الانتخابي.

قائمة ياسر إدريس

وتضم قائمة ياسر ادريس في الانتخابات كل من أحمد التوني نائبًا – أمير عبد الجواد نائبًا – الدكتور هشام العامري أمينًا للصندوق – شيماء الدمرداش عضوًا – دكتور محمد صدقي “عضوًا” – محمد حسن “عضوًا” – يحيى الضو “عضوًا” – محمد إبراهيم “عضوًا”.

وكان إدريس قد سبق له الفوز بنفس المنصب خلال الانتخابات التى جرت قبل سفر بعثة مصر لليابان للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الاخيرة.

نتيجة الإنتخابات قبل الأولمبياد

وقررت اللجنة الأولمبية إلغاء نتيجة الإنتخابات التى أقيمت قبل مشاركة مصر في الأولمبياد.

وتم الدعوة لعقد جمعية عمومية جديدة لإقامة الانتخابات مرة أخرى ليفوز بالتزكية للمرة الثانية.

وتضم الجمعية العمومية للاتحاد، الأندية التى لها حق التصويت فى الانتخابات، هى الزمالك والصيد والأهلى والجزيرة والزهور والشمس وهليوبوليس والمعادى وسموحة وسبورتنج.

نتيجة انتخابات رئاسة اتحاد التجديف

حسم الدكتور عمرو النوري منصب رئيس اتحاد التجديف في الدورة الانتخابية 2021 / 2025 بعد الحصول على تسع أصوات في الانتخابات التي أجريت اليوم الخميس لإنتخاب مجلس إدارة جديد.

بينما فاز بالعضوية كلا من مصطفي عبد الجواد وشريف القماطي وإبراهيم عادل ايوب وخاتم طاهر نورهان مصطفي وايهاب حسان وعصام جلاد ورانيا محمد علوان.

هيئات اتحاد التجديف

ويضم اتحاد التجديف ١٢ هيئة رياضية في الجمعية العمومية وهم طلائع الجيش واتحاد الشرطة والمقاولون العرب والمعادي وطلائع الأسطول البحري واليخت واليخت المصري بالإسكندرية وقناة الرياضية بالاسماعيليه والكهرباء الرياضي والمصري للتجديف والبنك الأهلي بالإسكندرية وهيئة قناة السويس بور فؤاد وأسوان الرياضي.