/658619/بمشاركة-أحمد-حجازي-الاتحاد-يحقق-الفوز-على-الحزم-بهدف-نظيف
انتهت أحداث مباراة الاتحاد والحزم السعودي بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الاسبوع العاشر، من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لصالح الاتحاد، وشهد على اللقاء ملعب نادي الحزم.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وجاء هدف المباراة الوحيد وهدف الفوز للاتحاد السعودي، في المباراة عن طريق عبد العزيز البيشي، في الدقيقة التاسعو والخمسون من عمر المباراة.
وظهر الدولي المصر أحمد حجازي مدافع المنتخب الأول، وفريق الاتحاد السعودي بكل قوة في المباراة وفي أكثر من مشهد في اللقاء، ليساهم بشكل كبير في فوز فريقه.
تشكيل الاتحاد أمام الحزم:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
خط الدفاع: مهند الشنقيطي، زياد المولد، أحمد حجازي، حازم الزهرانى
خط الوسط: عبد الإله المالكي، كريم الأحمدي، إيجور كورنادو
خط الهجوم: عبد العزيز العبور ، رومارينيو، عبد العزيز البيشي.
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