غرامة 2.7 مليون يورو على الزمالك لـ خالد بوطيب

/658621/غرامة-27-مليون-يورو-على-الزمالك-لـ-خالد-بوطيب

تلقي الزمالك إخطار في الساعات الماضية القليلة، يفيد بتوقيع عقوبة على النادي بقيمة 2.7 مليون دولار لصالح مهاجم الفريق السابق الدولي المغربي خالد بوطيب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ومن المقرر أن يتقدم الزمالك بتظلم ضد قرار خالد بوطيب خاصة وإن الحكم ليس نهائي. وكانت المحكمة الرياضية قد وقعت عقوبة وحكم نهائي على الزمالك أمس لصالح نادي مارتيمو البرتغالي بقيمة مليون دولار في قضية لاعب الزمالك السابق محمد ابراهيم . وتحاول لجنة حسين لبيب الحالية التي تدير الزمالك جدولة المتسحقات المالية للأندية واللاعبين الذين يطالبون النادي بمستحقات مالية بقرارات من المحكمة الرياضية .

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