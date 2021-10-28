/658623/التعادل-الإيجابي-يحسم-مباراة-غزل-المحلة-والمصري-البورسعيدي-بـ-إنطلاقة-الدوري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المصري وغزل المحلة، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وافتتح غزل المحلة سجل التهديف في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، عن طريق هشام عادل.

وعاد المصري البورسعيدي في نتيجة المباراة في انطلاقة الشوط الثاني في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة، عن طريق محمد عنتر.

تشكيل المصري أمام غزل المحلة:

في حراسة المرمى: محمود رضا

في خط الدفاع: محمد فتح الله " كماتشو " ، معاذ الحناوى ، محمود علاء ، السيد الشبراوى

في خط الوسط: حميدو ماو ، أحمد الندرى ، أحمد عفيفى ، إبراهيم كونيه

في الهجوم: هشام نبوى ، عبده يحيى

تشكيل المصرى بقيادة التونسى معين الشعلانى كالتالى :

فى حراسة المرمى: أحمد مسعود

في خط الدفاع: كريم العراقى ، أحمد علاء ، أسلام جمال ، أحمد شديد

في خط الوسط: فريد شوقى ، عمرو موسى ، أحمد الشيخ ، أسلام عطية

في الهجوم: محمد بلح ، مصطفى سلطان