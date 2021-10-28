التعليم العالى: بروتوكول تعاون بين بحوث الإلكترونيات والجامعة البريطانية

جدة - نرمين السيد - استعرض د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من د.شيرين عبد القادر محرم، القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول توقيع المعهد بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية فى مصر؛ بهدف دعم فرص الاستثمار فى مخرجات البحث العلمى وريادة الأعمال خاصة فى مجال التحول الرقمى وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات النانو تكنولوجى، وتعزيز المساهمة فى التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال سياسات وبرامج مشتركة بين الطرفين.





وأوضح التقرير أن توقيع البروتوكول جاء فى ضوء تنفيذ إستراتيجية مصر 2030، والتى من أهدافها تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمى بالصناعة والمجتمع المدنى، وتماشيا مع أهداف ورسالة معهد بحوث الإلكترونيات فى تطوير وتحفيز بيئة داعمة للصناعة والبحث العلمى، وتدريب وتأهيل الشباب وفقا لاحتياجات سوق العمل.

وأشارت د. شيرين إلى أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار مجموعة من البرامج والمبادرات التى يوليها المعهد اهتماما كبيرا لتحقيق التكامل مع مختلف المراكز والمعاهد البحثية والجامعات؛ بهدف التعاون وتبادل الخبرات من خلال تقديم خبرات الدعم الفنى والتقنى فى المجالات المشتركة بين الجانبين.

ومن جانبه، أشاد د. محمد لطفى رئيس الجامعة البريطانية، بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات فى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن أهمها: الحاضنات التكنولوجية وواحة العلوم ومجالات التدريب المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية التقدم بمشروعات التعاون المشترك كمشروعات العلوم والتكنولوجيا البازغة التى تخدم خطط التنمية فى مصر.

يذكر أن البروتوكول يهدف إلى تفعيل التعاون بين مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات ووادى العلوم والابتكار التابع للجامعة البريطانية، فضلا عن التعاون فى المشروعات البحثية والتطبيقية فى مجال الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة وتطبيقات النانو تكنولوجى، وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والدورات التدريبية المشتركة، وتقديم الاستشارات الفنية والتكنولوجية اللازمة فى مختلف مجالات تخصص المعهد، والإشراف التقنى والمساهمة فى تطوير الأفكار الابتكارية الناتجة عن هذا التعاون، مع التدريب العملى لطلاب الجامعة البريطانية بالمعامل المتخصصة بالمعهد.