فيديوجراف.. خطة الـ100 إجراء لتحفيز الصناعة

جدة - نرمين السيد - وضعت الحكومة استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة، عبر خطة الـ100 إجراء لتحفيز الصناعة، حيث تأتى ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتستهدف النهوض بقطاع الصناعة وحل المعوقات التى تواجهه.





وتستهدف الخطة تيسير إجراءات الإفراج الجمركى وتحفيز الصادرات، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم تفعيل دور المراكز التكنولوجية. كما تتضمن الاستراتيجية دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إضافة إلى رسم خرائط بأقصر طرق نقل المحاصيل. كما تم تفعيل برامج تحديث الصناعة وتطوير المصانع، وتعميم منظومة القطن على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توسيع نطاق الاستفادة من المجالس التصديرية.

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